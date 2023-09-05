دبي القابضة تدرس بيع حصتها البالغة 25% في "أزاديا"

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن دبي القابضة، أداة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاستثمار، تدرس بيع حصة الأقلية التي تملكها في مجموعة أزاديا لتجارة التجزئة في مجال الموضة والتي تدير متاجر إنديتكس في الشرق الأوسط مثل زارا.

وذكر اثنان من المصادر طلبا عدم نشر اسميهما لأن الأمر غير معلن أن دبي القابضة اختارت بنك جيه.بي مورغان ومجموعة روتشيلد وشركاه لتقديم المشورة بشأن بيع حصة نسبتها 25% تملكها في شركة أزاديا التي تتخذ من بيروت مقرا.

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وأضافت المصادر الثلاثة أن المحادثات في مراحلها المبكرة ولم يُتخذ قرار نهائي بعد ومن السابق لأوانه التعليق على التقييم. وقال واحد من المصادر إن قيمة أزاديا بلغت أكثر من مليار دولار عندما اشترت دبي القابضة حصة 25% فيها عام 2018.

وأفاد أحد المصادر بأن البيع قد يبدأ العام المقبل ومن المنتظر أن يجذب اهتمام صناديق الثروة السيادية، في ضوء ازدهار قطاع المستهلكين في الشرق الأوسط حيث ينفق السكان، وغالبيتهم من الشباب، أموالهم التي تزداد.

وتدير عائلة ضاهر اللبنانية مجموعة أزاديا، التي تبرم شراكة مع زارا منذ عام 1998 وتعمل مع علامات تجارية عالمية كبرى أخرى. وتدير الشركة أكثر من 700 متجر في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولم ترد أزاديا ودبي القابضة على طلب للتعليق. وتمتلك دبي القابضة أكبر عجلة ترفيهية في العالم (عين دبي) ومجموعة جميرا لتشغيل الفنادق.

وأحجم جيه.بي مورغان عن التعليق، كما لم ترد روتشيلد بعد على طلب للتعقيب.

وقال أحد المصادر إن الصفقة بالنسبة لدبي القابضة هي الأحدث في عدد من عمليات التخارج التي تقوم بها الشركة الحكومية التي تسعى إلى إعادة تدوير العوائد في استثمارات جديدة.

وباعت الشركة حصتها البالغة 50% في مشروع ميناء خور دبي لشريكتها إعمار العقارية مقابل 7.5 مليار درهم (2.04 مليار دولار) العام الماضي.

كما باعت حصة قدرها 12.5% ​​في مجموعة تيكوم، المشغلة لمجمعات الأعمال في دبي، العام الماضي من خلال طرح عام أولي جمع 1.7 مليار درهم.