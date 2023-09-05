"الخليج للتدريب " تحسم صفقة الاستحواذ على 51% من "الريادة النموذجية للتعليم"
حصلت على الموافقات اللازمة
قالت شركة الخليج للتدريب والتعليم إن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت قرارها بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الريادة النموذجية للتعليم للاستحواذ على نسبة (51%) من إجمالي حصص ملكية شركة الريادة.
وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت بتاريخ 12 أبريل 2023، اتفاقية بيع وشراء مع ملاك شركة الريادة النموذجية للتعليم للاستحواذ على نسبة (51%) من إجمالي حصص ملكية شركة الريادة النموذجية للتعليم، وبلغت نسبة الإنجاز المتحقق 100%.
وكانت الشركة قد ذكر في بيان لـ"تداول السعودية" يوم 28 أغسطس الماضي أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تعود إلى أن بعض الإجراءات الخاصة بالاتفاقية مازالت تحت المراجعة لدى الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية ذات الاختصاص، ولم تتغير التكاليف المرتبطة بالحدث، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الاتفاقية في حينه.
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