"معيار "تؤسس شركتين للعمل في مجالي "التعدين" و"الخرسانة الجاهزة"

تعلن شركة معيار عن تأسيس شركة تابعة باسم (شركة أحجار معيار للتعدين شخص واحد) ذات مسؤولية محدودة، مملوكة للشركة بنسبة 100% برأس مال 100 ألف ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن الشركة الجديدة تعمل في مجال (التعدين) بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 6 يوليو 2023.

مادة اعلانية

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجه استراتيجية الشركة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.

كما أعلنت شركة معيار في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، عن تأسيس شركة تابعة باسم شركة معيار الأساسات للخرسانة الجاهزة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، مملوكة للشركة بنسبة 100% برأس مال 100 ألف ريال تعمل في مجال الخرسانة الجاهزة بمدينة الرياض، بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، بعد موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 13 يوليو 2023، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه استراتيجية الشركة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.