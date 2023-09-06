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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" تحصل على تصنيف ائتماني -A على المدى الطويل

بجانب تصنيف T-3 على المدى القصير

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة حصولها بتاريخ 5 سبتمبر الجاري على تصنيف ائتماني -A على المدى الطويل و T-3 على المدى القصير من قبل وكالة سمة للتصنيف "تصنيف" (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن هذه التصنيفات للشركة تعكس ملفها الائتماني القوي، حيث تمتلك جدارة ائتمانية عالية جدًا ومخاطر ائتمانية منخفضة جدا.

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وأوضحت أن هذا التصنيف الائتماني يعكس الرؤية الإيجابية لوكالة سمة للتصنيف "تصنيف" لوضع شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة والمتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية العالية والإيرادات المتنامية، بجانب متانة مركزها المالي ومؤشراتها الائتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية في المستقبل.

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وأشارت إلى أن هذا التصنيف أدى إلى حصول الشركة على أعلى درجة تصنيف "درجة أولى" من قبل الجهات الحكومية المختصة.

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