"أبل" تصدر تحديثا أمنيا مهما لأجهزة آيفون وآي باد

أصدرت شركة "أبل" تحديثا أمنيا مهما لأجهزة "آيفون" و"آي باد" يوم الخميس بهدف تصحيح الثغرات الأمنية المكتشفة حديثا في برامج نظام الأجهزة.

المشكلة اكتشفها باحثون في (سيتيزن لاب) بجامعة تورنتو، والذين قالوا إن الخلل البرمجي تم "استغلاله بقوة" لتقديم برنامج تجسس تجاري يسمى (بيغاسوس) الذي تطوره وتبيعه شركة (إن إس أو غروب) الإسرائيلية.

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برنامج (بيغاسوس) عبارة عن أداة باهظة الثمن تستخدم عادة لاستهداف المنشقين والصحافيين والمعارضين السياسيين، لذلك من المحتمل ألا يكون لدى المستخدمين العاديين ما يخشونه. مع ذلك، يوصي (سيتيزن لاب) بأنه يجب على جميع المستخدمين تحديث أجهزتهم "على الفور"، وفق أسوشييتد برس.

لتثبيت التحديث، افتح الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك، ثم حدد "عام" متبوعا بـ"تحديث البرنامج". من المفترض أن تشاهد تحديث برنامج (آي أو إس) رقم الإصدار 16.6.1 هناك؛ عندها انقر لبدء التثبيت.

إذا لم تشاهد التحديث، فارجع إلى الصفحة العامة، ثم انقر فوق "حول" للتحقق من رقم إصدار (آي أو إس) الخاص بك. إذا كان 16.6.1، فهذا يعني أن التحديث مثبت لديك بالفعل. إذا كان هاتفك لا يزال يستخدم الإصدار 16.6 أو إصدارا أقدم، فكرر الخطوات المذكورة أعلاه. إذا كنت لا تزال لا ترى التحديث، فحاول إعادة تشغيل هاتفك. إذا لم يظهر التحديث، فتحقق مرة أخرى من اتصالك بالإنترنت ثم انتظر قليلا قبل المحاولة مرة أخرى.