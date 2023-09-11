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"إنستاكارت" الأميركية تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب بتقييم دون 10 مليارات دولار
كانت تتطلع لتقييم بـ39 مليار دولار
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تهدف شركة توصيل طلبات البقالة الأميركية" إنستاكارت -Instacart" لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الشهر الجاري، بتقييم يتراوح ما بين 8.6 مليار و9.2 مليار دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال WSJ ".
ويعد هذا التقييم أقل مما كانت تتطلع إليه الشركة عام 2021 عند 39 مليار دولار، ويأتي ذلك في إشارة إلى تراجع اهتمام المستثمرين بشركات التكنولوجيا.
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وكانت أعمال "إنستاكارت Instacart" قد ازدهرت خلال جائحة كورونا مع تجنب المستهلكين الأماكن العامة المزدحمة، إلا أن أعمالها تأثرت مع عودة المتسوقين إلى المتاجر مما دفعها إلى تقليص عدد موظفيها.
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