اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العربية للتعهدات الفنية مناسبة
العربية للتعهدات الفنية
سوق السعودية

16 أكتوبر.. نظر استئناف أمانة جدة ضد حكم قضائي ابتدائي لصالح "العربية للتعهدات"

الحكم يلزم أمانة جدة بدفع 77 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن آخر التطورات بشأن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها في الدعوى المقامة من قبل الشركة ضد أمانة محافظة جدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أمانة محافظة جدة تقدمت بالاستئناف ضد الحكم الصادر وذلك خلال المدة النظامية المحددة لتقديم الاستئناف.

مادة اعلانية

وأضافت أنه تم تحديد موعد جلسة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023م.

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يشهدان توقيع اتفاقيات مشتركة اقتصاد مجموعة العشرين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يشهدان توقيع اتفاقيات مشتركة

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً -إن وجد-.

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن صدور حكم قضائي لصالحها يلزم أمانة محافظة جدة بدفع مبلغ مالي قدره 75.89 مليون ريال كتعويض عن المبالغ التأجيرية التي تم سدادها لأمانة محافظة جدة مقابل مواقع لم تسلمها للشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد الدمار في أول قرية ضربها الزلزال في إقليم الحوز العربية ترصد الدمار في أول قرية ضربها الزلزال في إقليم الحوز
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط