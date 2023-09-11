16 أكتوبر.. نظر استئناف أمانة جدة ضد حكم قضائي ابتدائي لصالح "العربية للتعهدات"

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن آخر التطورات بشأن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها في الدعوى المقامة من قبل الشركة ضد أمانة محافظة جدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أمانة محافظة جدة تقدمت بالاستئناف ضد الحكم الصادر وذلك خلال المدة النظامية المحددة لتقديم الاستئناف.

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وأضافت أنه تم تحديد موعد جلسة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023م.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً -إن وجد-.

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن صدور حكم قضائي لصالحها يلزم أمانة محافظة جدة بدفع مبلغ مالي قدره 75.89 مليون ريال كتعويض عن المبالغ التأجيرية التي تم سدادها لأمانة محافظة جدة مقابل مواقع لم تسلمها للشركة.