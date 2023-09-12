تقلص خسائر "تبوك الزراعية" الفصلية لـ8.8 مليون ريال.. وفقدان السيطرة على شركة تابعة

تقلصت خسائر شركة تبوك للتنمية الزراعية بنسبة 49.5% في الربع الثاني من 2023، إلى 8.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 17.45 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر الشركة بنسبة 36.48% مقارنة بخسائر نحو 13.86 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "تبوك الزراعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الخسائر الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة الإيرادات وعدم وجود انخفاض قيمة الموجودات الحيوية، وكذلك ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارها في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مصروف الزكاة.

وخلال النصف الأول من 2023، تقلصت خسائر "تبوك الزراعية" بنسبة 17.8% إلى نحو 22.66 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 27.58 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 153.23 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2023، تعادل نسبة 39.1% من رأس المال البالغ 391.77 مليون ريال.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، أنها قامت بإعادة تقييم بعض أحكام وتقديرات الإدارة الهامة المتعلقة بتحديد ما إذا كان يوجد للشركة سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ هام فيما يتعلق في استثمارها في شركة آفاق الغذاء كجزء من المتابعة الدورية لتقييم استثمارات الشركة ومواءمة المعالجات المحاسبية لها لتعكس بشكل ملائم المعايير والأنظمة ذات الصلة، حيث إن شركة تبوك للتنمية الزراعية تملك 40% من رأس مالها.

وأضافت أنه نتج عن إعادة التقييم فقد السيطرة على شركتها التابعة "شركة آفاق الغذاء" والتي تمتلك فيها ما نسبته 40%من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لعدم توافر الشروط اللازمة للسيطرة.