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أملاك العالمية للتمويل العقاري
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سوق السعودية

"أملاك للتمويل" تعلن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستقالة سارية من اليوم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة منصور بن عبدالعزيز البصيلي (عضو مستقل) من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن استقالة "البصيلي" ترجع لظروفه الخاصة، والاستقالة سارية من اليوم.

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وبحسب البيان، فقد أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم لكل ما قدمه منصور بن عبدالعزيز البصيلي خلال فترة عضويته في المجلس واللجان، متمنين له التوفيق.

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