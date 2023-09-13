ارتفاع أرباح "الراشد للصناعة" 35% إلى 10.55 مليون ريال بالنصف الأول

ارتفع صافي أرباح شركة الراشد للصناعة بنسبة 34.7% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 10.55 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 7.83 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 30.79% بسبب زيادة الإيرادات من خلال مبيعات خطوط الإنتاج المتنوعة وكذلك الأصناف والمنتجات المضافة خلال الفترة مع زيادة في تغطية الأسواق المحلية.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض أسعار المواد الخام مقارنة بنفس الفترة المماثلة.