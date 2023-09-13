اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة الراشد للصناعة
شركة الراشد للصناعة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "الراشد للصناعة" 35% إلى 10.55 مليون ريال بالنصف الأول

زيادة إجمالي الربح بنسبة 30.79%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي أرباح شركة الراشد للصناعة بنسبة 34.7% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 10.55 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 7.83 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 30.79% بسبب زيادة الإيرادات من خلال مبيعات خطوط الإنتاج المتنوعة وكذلك الأصناف والمنتجات المضافة خلال الفترة مع زيادة في تغطية الأسواق المحلية.

مادة اعلانية

وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض أسعار المواد الخام مقارنة بنفس الفترة المماثلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انخفاض مخزون العراق الاستراتيجي من المياه إلى 9%.. ماذا ينتظر بلاد الرافدين؟ بعد انخفاض مخزون العراق الاستراتيجي من المياه إلى 9%.. ماذا ينتظر بلاد الرافدين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط