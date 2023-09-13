إقالة الرئيس التنفيذي لشركة "bp" بسبب علاقات عاطفية

تخلى مجلس إدارة شركة "بريتش بتروليوم" عن الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني، بعد أقل من أربع سنوات على تعيينه وذلك بسبب عدم إفصاحه عن علاقات شخصية سابقة ضمن الشركة.

وتم تعيين المدير المالي للمجموعة ليحل محل الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت.

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ومن أبرز ردات الفعل على إقالة الرئيس التنفيذي لـ"BP"، ما قاله محلل أسواق في "أواندا"، إدوارد مويا: "الخطوة لم تكن متوقعة وستثير شكوكا حول تحول الشركة نحو الطاقة المتجددة".

وقال ألين جوود من "MORNINGSTAR HOLLAND BV"إن تنحي الرئيس التنفيذي لـ"BP" سينتج عنه تأخير لخطط الشركة في تحول الطاقة".

وقال MICHAEL SCHULMAN، من RUNNING POINT CAPITAL ADVISORS إن "تنحي Looney سيكون له أثر سلبي على سهم الشركة على المدى القريب لكنه قد يكون إيجابيا على المدى الطويل.

ورأى SOPHIE LUND-YATES، من شركة HARGREAVES LANSDOWN، أن الرئيس التنفيذي السابق لـ"BP" قاد أسلوبا متشددا للتحول الأخضر للطاقة وإيجاد بديل مناسب يقنع الأسواق بهذا النهج سيكون صعبا".

وقال BIRAJ BORKHATARIA، من RBC CAPITAL MARKETS: "استقالة رئيس "BP" هي بالتأكيد خطوة للخلف على صعيد خطط الشركة المستقبلية، التركيز سيكون على نمو القيمة الأساسية في الأعمال".