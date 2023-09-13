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الخريف لتقنية المياه والطاقة
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سوق السعودية

تحالف "الخريف" يوقع عقدا مع السعودية لشراكات المياه بـ 7.78 مليار ريال

لتنفيذ مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس ـ رابغ

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، عن توقيع التحالف الفائز عقد مشروع تشييد وتشغيل ونقل ملكية BOT لخطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس ـ رابغ، مع الشركة السعودية لشراكات المياه، بقيمة 7.78 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مشروع خطوط أنابيب الرايس – رابغ يعتبر أول مشروع من نوعه في المملكة العربية السعودية على نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية BOT.سعة نقل المشروع 500 ألف متر مكعب يومياً، وبطول خطوط أنابيب 150 كم ليزود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمياه الشرب.

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وأضافت أن أعمال الإنشاء تمتد على فترة 30 شهرا ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري بعد انتهائها في الربع الثاني من عام 2026 ولمدة 35 عاما.

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وأوضحت أن شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة تمتلك 50% من التحالف ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وأشار البيان إلى أن شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة ستعمل الآن مع أصحاب المصلحة المعنيين للإغلاق المالي للمشروع، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه. يبدأ الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023.

وبينت أن مده العقد 450 شهرا.

وذكرت أن الأثر المالي للمشروع والفترة التي سينعكس عليها في الربع الرابع من عام 2023.

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