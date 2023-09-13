سوق السعودية
نقل حصة 20% من ملكية كبار المساهمين في "الدواء" إلى "رملة القابضة"
يمتلكون 17 مليون سهم
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية عن تلقيها خطاباً من كبار المساهمين محمد سعد بطي الفراج السبيعي وعبد الله سعد بطي الفراج السبيعي، بالإضافة إلى حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي ونوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي، يفيد بنقل أسهمهم والبالغ عددها 17 مليون سهم تمثل ما نسبته 20% من شركة "الدواء"، وإيداعها في المحافظ الاستثمارية الخاصة لذات المساهمين باعتبارهم الشركاء الحاليين لشركة رملة القابضة بحسب نسب ملكيتهم الحالية، وذلك في إطار تنظيمي.
وقالت شركة "الدواء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في شركة "الدواء".
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع أرباح "الراشد للصناعة" 35% إلى 10.55 مليون ريال بالنصف الأولزيادة إجمالي الربح بنسبة 30.79% شركات
-
شركة زميلة لـ"مهارة" توقع عقودا بـ 3.05 مليار ريال مع جهة حكوميةلتأمين الأغذية المطهية شركات
-
"وول ستريت" تغلق منخفضة مع تراجع سهم "أوراكل" وسط توقعات ضعيفةالأسعار تضغط قبيل صدور قراءات تضخم حاسمة هذا الأسبوع أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية