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شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
سوق السعودية

نقل حصة 20% من ملكية كبار المساهمين في "الدواء" إلى "رملة القابضة"

يمتلكون 17 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية عن تلقيها خطاباً من كبار المساهمين محمد سعد بطي الفراج السبيعي وعبد الله سعد بطي الفراج السبيعي، بالإضافة إلى حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي ونوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي، يفيد بنقل أسهمهم والبالغ عددها 17 مليون سهم تمثل ما نسبته 20% من شركة "الدواء"، وإيداعها في المحافظ الاستثمارية الخاصة لذات المساهمين باعتبارهم الشركاء الحاليين لشركة رملة القابضة بحسب نسب ملكيتهم الحالية، وذلك في إطار تنظيمي.

وقالت شركة "الدواء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في شركة "الدواء".

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