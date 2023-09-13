"آيفون 15" يسبب خيبة أمل للمستثمرين.. هل أخطأت "أبل" بعدم رفع الأسعار؟

أدى إطلاق هاتف "آيفون 15" الذي طال انتظاره من قبل شركة "أبل" إلى خيبة أمل المستثمرين، ولا يبدو أن "وول ستريت" متحمسة أيضًا.

كشفت الشركة الأكثر قيمة في العالم، النقاب عن طرازات "آيفون" الجديدة يوم الثلاثاء، وسارت الأمور كما كان متوقعًا إلى حد كبير. وكانت المفاجأة الوحيدة هي عدم زيادة سعر "آيفون برو"، وهو ما توقعه المحللون إلى حد كبير على الرغم من أن الشركة رفعت السعر المبدئي لجهاز "برو ماكس" بمقدار 100 دولار.

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ارتفعت أسهم شركة "أبل"، التي انخفضت بنسبة 1.7% إلى 176.30 دولار يوم الثلاثاء، بمتوسط 5% في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إصدار "آيفون". وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.4% إلى 176.66 دولار.

وبحسب تقرير لـ"MarketWatch" اطلعت عليه "العربية.نت"، قال المحلل في "D.A. Davidson" توم فورتي، في مذكرة يوم الأربعاء: "على عكس السنوات الماضية، نعتقد أن الشركة قد لا تكون قادرة على الاعتماد على مبيعات "آيفون" القوية لدفع سعر سهمها إلى الارتفاع".

وأشار فورتي إلى أن إدارة الشركة كانت تتجه نحو انخفاض الإيرادات في الربع المنتهي في سبتمبر على الرغم من تاريخ إصدار "آيفون 15" في 22 سبتمبر. وأشار أيضًا إلى "احتمالية المبيعات الضعيفة" في الصين. ولم يغير تصنيفه للسهم عند "المحايد" بالإضافة إلى السعر المستهدف عند 180 دولارًا للسهم.

كما رأى محللو "KeyBanc"، بقيادة جون فينه، أن إطلاق المنتج كان "سلبيًا بعض الشيء" بالنسبة للسهم، لكنهم حافظوا على تصنيفهم عند "الوزن الزائد في المحفظة" وسعر مستهدف عند 200 دولار.

وقالوا: "إننا نعتبر حدث سبتمبر بمثابة "تأثير سلبي متواضع" لشركة "أبل" نظرًا لعدم وجود زيادة متوقعة في الأسعار للطراز "برو"، والميزات التي تفتقر إلى حافز مقنع للمستهلكين لترقية هواتفهم".

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واعتبر محللو "Evercore ISI" هذا الحدث بأنه "مخيب للآمال إلى حد ما"، وقالوا إن زيادة سعر "برو" كان من شأنه أن يساعد في التخفيف من تأثيرات الهاتف الذكي الجديد الذي أطلقته "هواوي" مؤخرًا.

"عادةً ما يذهب المستثمرون إلى هذا الحدث بتوقعات منخفضة نسبيًا نظرًا لمرور وقت طويل منذ أن شهدنا تغييرًا كبيرًا في تصميم "آيفون"، لكن المستثمرين كانوا يأملون في رؤية زيادة قدرها 100 دولار في تكلفة "برو"، وهو ما كان من المتوقع أن يؤدي إلى تعويض أي رياح معاكسة محتملة من إطلاق "هواوي مايت 60 برو".

ولا يزال تصنيف "Evercore ISI" عند متفوق على السهم، مع سعر مستهدف قدره 210 دولارات.

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لم ينظر الجميع إلى الحدث بشكل سلبي. قال محلل "Wedbush" دان آيفز، إن عدم وجود زيادة في أسعار "برو" كان بمثابة مفاجأة، لكن ارتفاع سعر "برو ماكس" كان "خطوة استراتيجية ذكية".

ويتوقع أن تتحول نسبة أكبر من المستهلكين نحو نماذج "برو" من النموذج الأساسي، بتقسيم بنسبة 75% إلى 25%، مقارنة بنسبة 60% إلى 40% التي شوهدت في السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل "رياحًا خلفية كبيرة" لمتوسط مبيعات الشركة.

قال آيفز: "من المتوقع أن يمنح "آيفون 15" شركة "أبل" زخمًا إضافيًا قبيل موسم العطلات المهم للغاية". وحافظ على تصنيفه للسهم عند "متفوق على السهم" مع سعر مستهدف قدره 230 دولارًا.

وصف كبير المستشارين في "MAG" للاستشارات، أيمن البناو، في مقابلة مع "العربية"، إصدارات آبل الجديدة بأنها شيء "محبط نوعا ما".

وقال البناو، إن "أبل" تتراجع في عالم الهواتف والذي بدأ من هاتف "آيفون 14"، موضحا :"أبل تأخرت في موبايل الشاشة القابلة للطي وهو ما يؤثر عليها حيث يحتاج المستهلك لسبب قوي لترقية هاتفه، وهو ما فشلت فيه الشركة، ويمكن اعتبار الميزة الوحيدة هي تحويل كابل الشاحن إلى يو إس بي والذي جاء نتاج ضغوط الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "المستهلك أصبح أكثر حذرا وأكثر ذكاء ودائما نتوقع من أبل الإبداع والجديد، وهو ما لم يحدث في الاصدارات الجديدة، وهو ما انعكس على أداء سهم الشركة الذي سجل انخفاضا".

وأشار إلى أن أبل تواجه تحديات حيث تراجعت مبيعات "آيفون" بنسبة 2%، ومبيعات "الأيباد" بنحو 20%.