راتب 8 أشهر لا يكفي لشراء "آيفون 15" الجديد في هذه الدولة العربية!

كشفت شركة "أبل" النقاب عن هاتفها الجديد "آيفون 15" أمس الثلاثاء، والذي تبدأ أسعاره من 799 دولارا لأقل نسخة، لكن السؤال كم يحتاج الشخص من الوقت لتأمين ثمن الهاتف عبر متوسط الدخل الشهري.

جاءت مصر في صدارة الترتيب العالمي، إذ يحتاج العامل في مصر إلى أكثر من راتب 8 أشهر للحصول على هاتف "آيفون 15 برو ماكس" الجديد، وفقاً لتقرير حديث من "World Of Statistics"، اطلعت عليه "العربية.نت".

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وبحسابات "العربية.نت" فإنه يحتاج نحو 1370 ساعة عمل خلال أكثر من 8.2 شهر - في أسبوع قياسي بمعدل 40 ساعة عمل أسبوعياً.

ويقارن هذا مع إمكانية المواطن في سويسرا شراء 5 أجهزة "آيفون 15 برو ماكس" براتب شهر واحد فقط، وفقاً للدراسة التي أعدتها شركة البيانات.

كان المصريون أصحاب المركز الثالث عالمياً في نهاية الترتيب، عند طرح هاتف "آيفون 14 برو" العام الماضي، إلا أن تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بصورة حادة، مع توقعات المزيد من التراجع دفعتهم إلى مؤخرة القائمة في الترتيب الجديد.

بينما يمكن للمواطن في الإمارات شراء 3 أجهزة "آيفون 15 برو ماكس" براتب شهر واحد، حيث تحل الإمارات في المركز الرابع عالمياً من حيث قدرة الشراء، وفقاً للقائمة المختصرة التي أعدتها شركة البيانات.

سيبدأ حجز الهاتف في عدد من الدول بداية من يوم الجمعة المقبل، فيما سيتم تسليم الهواتف يوم 22 من هذا الشهر.