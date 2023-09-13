"أبل" تخفض أسعار آيفون 14 في هذه الدولة

أظهر الوقع الإلكتروني لشركة أبل يوم الأربعاء أنها خفضت أسعار سلسلتها من هواتف آيفون 14 في الصين وذلك بعد إطلاق سلسلة آيفون 15 الجديدة.

وأظهر الموقع أن سعر الإصدار بذاكرة 128 جيجابايت من آيفون 14 انخفضت 600 يوان إلى 5399 يوانا (740.50 دولار)، بينما آيفون 14 بلس بسعر 5999 يوانا، بانخفاض من 6999 يوانا.

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أطلقت شركة "أبل"، الثلاثاء، سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 15 وآيفون 15 بلس.

وسيأتي هاتف iPhone 15 Pro المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي. يروج المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضًا على قوة التيتانيوم.

ستغطي مادة التيتانيوم الأكثر صلابة طرازي iPhone 15 Pro. في الوقت الحالي، يستخدمون الألومنيوم، وهو أقل متانة.

وخلال عرض "أبل" التقديمي، وهو عبارة عن فيديو مسجل مسبقًا، قالت الشركة إن كلا الطرازين آيفون 15 وآيفون 15 بلس، يشملان ميزة Dynamic Island ونظام كاميرا متقدم. تتيح الكاميرا الرئيسية القوية بدقة 48MP التقاط صور بدقة عالية وخيار تقريب بصري للمسافات 2x جديد لمنح المستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري، كما لو كان لديهم كاميرا ثالثة.