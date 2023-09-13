"العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد أنابيب لـ"أرامكو" بـ 204 ملايين ريال

أعلنت الشركة "العربية للأنابيب" عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب وخدمات التغليف لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 204 ملايين ريال من مصانع الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة العقد 16 شهرا.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها ستكون ابتداء من الربع الأول لعام 2024م حتى الربع الثاني من عام 2025م.