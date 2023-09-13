"مبكو" تقاضي "البيئة" السعودية لإعادة تقدير أجرة المثل

أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق "مبكو"، عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع منطقة مكة المكرمة) بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، لإعادة تقدير أجرة المثل المتعلق بنزع ملكية أرض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على حكم قضائي نهائي بتاريخ 10 سبتمبر 2018م بإلزام الوزارة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في النظام لتقدير أجرة المثل عن الفترة من 4 يوليو 2007م وحتى 15 ديسمبر 2016م، وهي الفترة بين نزع ملكية عقار الشركة وصرف التعويض من جانب الوزارة، حيث نصت المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض".

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وأضافت أنه تم إبلاغ الشركة من جانب المحامي المختص بتقدير التعويض من الوزارة بمبلغ 2.6 مليون ريال، وهو ما لم يلقى قبولا لدى الشركة، وبالتالي قامت الشركة بالاستعانة بمكتب تقييم عقاري معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، وانتهى في تقريره بتقدير قيمة أجرة المثل بمبلغ 74.06 مليون ريال. وهو ما يزيد عن 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.

وذكرت الشركة أنها تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة تطلب الحكم لها بإعادة تقدير أجرة المثل وفقا للقيمة العادلة وحسب ما أشير إليه في تقرير المقيم العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أعلنت سابقا بتاريخ 10/07/ 2016م عن استلامها خطاب من شركة المياه الوطنية بتاريخ 30/06/2016م يفيد بمبلغ التعويض النهائي المقرر للشركة عن نزع ملكية عقارها والمقدر بقيمة 132.73 مليون ريال، كتعويض عن قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات، كما أعلنت بتاريخ 14/ 12/ 2016م عن آخر التطورات المتعلقة بالعقار المنزوع ملكيته من الشركة واستلام الشركة كامل مبلغ التعويض وإفراغ العقار لصالح شركة المياه الوطنية.