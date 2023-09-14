هل يعتبر شراء أسهم "آرم" بعد الاكتتاب مغريا؟.. هذا ما يقوله 4 محللين

حددت شركة "Arm"، المتخصصة في تصميم الرقائق التي تزود التكنولوجيا الأساسية لشركات بما في ذلك "أبل" و"إنفيديا"، سعر طرحها العام الأولي عند 51 دولاراً للسهم.

وتبلغ القيمة السوقية المخففة بالكامل لشركة "Arm"، والتي تتضمن وحدات الأسهم المقيدة المعلقة، أكثر من 54 مليار دولار بسعر العرض البالغ 51 دولاراً. وقالت الشركة في بيان صحافي إنها ستبدأ التداول اليوم الخميس تحت الرمز "ARM".

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تأسست شركة تصميم الرقائق البريطانية في عام 1990، واستحوذت عليها "سوفت بنك" في عام 2016.

وتقوم الشركة بإدراج ما لا يقل عن 95.5 مليون شهادة إيداع أميركية في بورصة ناسداك، وستسيطر مجموعة "سوفت بنك"، مالكها الحالي، على حوالي 90% من الأسهم القائمة للشركة.

وتقوم "Arm" بترخيص تصميمات الرقائق الخاصة بها لشركات أشباه الموصلات الكبرى وصانعي الأجهزة مثل "أبل" و"إنفيديا". كما تفرض الشركة على عملائها رسومًا مقدمة ونسبة مئوية من الإيرادات لكل وحدة مباعة.

وأعرب المحللون عن تفاؤلهم وحذرهم بشأن آفاق نمو شركة "Arm" وتقييمها.

يعتقد معظم المحللين أن "Arm" ستستفيد من الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأسواق السيارات وإنترنت الأشياء.

ومع ذلك، فقد لاحظوا أيضًا المخاطر الناجمة عن المنافسة مثل "RISC-V"، وهي بنية شرائح قياسية مفتوحة. بالإضافة إلى المنافسة من حيث تركيز العملاء، حيث يشكل العملاء الخمسة الأوائل للشركة أكثر من 50% من الإيرادات. ومن الممكن أن يؤدي فقدان أي من هؤلاء العملاء إلى تأثير مادي على الإيرادات.

المخاطر الصينية

وأشار المحللون، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، إلى سيطرة "آرم" المحدودة على مشروعها المشترك في الصين، "آرم تشاينا"، الذي يساهم بنسبة 24% من الإيرادات.

وقال المحلل في "Roth MKM" روهيت كولكارني في مذكرة للعملاء في الأول من سبتمبر: "إن العلاقة بين "آرم" و"آرم تشاينا" تزيد من مخاطر التنفيذ".

وأضاف أن "آرم" لا تستطيع البيع لعملائها في الصين إلا عبر "آرم تشاينا"، ويمكنهم تقديم منتج منافس. وأشار إلى أنه مع عدم وجود حصة مباشرة في "آرم تشاينا"، فإن لديهم حاليًا سيطرة قليلة جدًا على وسيلتهم الوحيدة للبيع في الصين.

اعترفت شركة "آرم" في ملفاتها بوجود "مخاطر كبيرة" على أعمالها من خلال مؤسساتها في الصين.

تقييم الشركة

يشير المحللون في شركة "New Constructs" أن "سوفت بنك"، مالك "آرم"، قام بتضخيم قيمة الشركة من خلال الاستثمارات الخاصة التي تتعامل لحسابها الخاص.

وقال المحللون: "نعتقد أن التقييم البالغ 49 مليار دولار تقريبًا يعتمد بشكل أكبر على تعاملات "سوفت بنك" في الأسواق الخاصة والتلاعب بالتقييمات المتعلقة بأساسيات الشركة".

نمو الشركة

كان المحللون في "بيرنشتاين" حذرين أيضًا، في حين توقعوا أن تؤدي عائدات حقوق الملكية السحابية والسيارات والهواتف المحمولة إلى تعزيز النمو الصحي لـ"آرم".

قالت المحللة في الشركة سارة روسو في مذكرة للعملاء بتاريخ 31 أغسطس: "لقد قمنا بزيادة إجمالي إيراداتنا الإجمالية للفترة 2022-2033 [معدل النمو السنوي المركب] من 8% إلى 11%، مدفوعًا بالكامل بزيادة النمو في إيرادات حقوق الملكية". كما رفعت تقييمها للشركة إلى 46 مليار دولار من 40 مليار دولار، على الرغم من أنها لا تزال أقل من توقعات تقييم "آرم" التي تصل إلى 54.5 مليار دولار.

أشارت روسو أيضًا إلى انخفاض ربحية شركة "آرم" في عام 2022 كعلامة مثيرة للقلق على أن هوامش الربح قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع للتعافي.

ضوابط التكاليف

قال محللو "Redburn Atlantic" إن توقعات إيرادات "آرم" تتطلب ضوابط صارمة في التكاليف. وقد دفع ذلك المحلل تيم شولز ميلاندر إلى وضع نموذج لنمو أبطأ من مستهدف معدل النمو السنوي المركب الخاص بالشركة البالغ 20-25%.

ويعتقد شولز ميلاندر أيضًا أن شركة "آرم" سوف تكافح من أجل خفض التكاليف وسط ترويجها لتصميم جديد خلال فترة الانكماش التي يعاني منها القطاع.

في عام 2021، أعلنت الشركة عن بنية مجموعة التعليمات "ARMv9"، والتي سيستخدمها مصنعو أشباه الموصلات لصنع شرائح لمركز البيانات، وهو قطاع جديد من النمو لشركة "آرم".