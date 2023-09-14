"أميانتيت" توصي بزيادة رأس المال عبر أسهم حقوق أولوية بـ346.5 مليون ريال
لتمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية
أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.
وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 346.5 مليون ريال.
وأضافت أن أسباب الزيادة تتمثل في تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية.
وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وأشارت إلى تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" مستشاراً مالياً للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية، كما سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.
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