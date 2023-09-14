اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أميانتيت مناسبة
شركة أميانتيت العربية السعودية
سوق السعودية

"أميانتيت" توصي بزيادة رأس المال عبر أسهم حقوق أولوية بـ346.5 مليون ريال

لتمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 346.5 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأضافت أن أسباب الزيادة تتمثل في تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية.

ارتفاع أسعار النفط مع تركيز الأسواق على شح المعروض طاقة أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط مع تركيز الأسواق على شح المعروض

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" مستشاراً مالياً للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية، كما سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حفل زفاف ينقذ سكان قرية من الموت في زلزال المغرب.. كيف؟ حفل زفاف ينقذ سكان قرية من الموت في زلزال المغرب.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط