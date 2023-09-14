"تنمية طاقة عمان" تبيع صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات

قالت خدمة أخبار الدخل الثابت "آي.إف.آر" إن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للحكومة باعت اليوم الخميس صكوكا مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر أيلول 2033.

وأصدرت الشركة الصكوك بسعر 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو ما جاء دون السعر الاسترشادي الأولي الذي حددته في وقت سابق من اليوم عند 200 نقطة أساس، وفق "رويترز".

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وتولى بنكا جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين، إلى جانب المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر بنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال والمشرق.