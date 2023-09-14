" تنمية طاقة عمان" تبدأ بيع صكوك دولارية لأجل 10 سنوات

قالت خدمة أخبار الدخل الثابت "آي.إف.آر" إن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للحكومة أعطت سعرا استرشاديا أوليا لباكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية لأجل عشر سنوات بالحجم القياسي عند نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ويتولى بنكا جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين، إلى جانب المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر بنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال والمشرق.

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