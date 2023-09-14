صكوك
" تنمية طاقة عمان" تبدأ بيع صكوك دولارية لأجل 10 سنوات
ضمن إصدار بالحجم القياسي
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت خدمة أخبار الدخل الثابت "آي.إف.آر" إن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للحكومة أعطت سعرا استرشاديا أوليا لباكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية لأجل عشر سنوات بالحجم القياسي عند نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ويتولى بنكا جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين، إلى جانب المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر بنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال والمشرق.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"الصقر للتأمين" توصي بزيادة رأس المال لـ300 مليون ريال بأسهم حقوق أولويةالتزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين شركات
-
"أميانتيت" توصي بزيادة رأس المال عبر أسهم حقوق أولوية بـ346.5 مليون رياللتمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية شركات
-
"سيتي سكيب" الرياض يختتم أعماله باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريالالمعرض يضيف لاقتصاد مدينة الرياض أكثر من 94.5 مليون ريال الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية