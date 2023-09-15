اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ (أ ب)
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ (أ ب)
أميركا و الصين

بكين تفرض عقوبات على شركتين أميركيتين في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان

الخارجية الصينية: العقوبات شملت شركتي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرامان"

بكين - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فرضت بكين الجمعة عقوبات على الشركتين الأميركيتين لوكهيد مارتن ونورثروب غرامان لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أميركية إلى تايوان في 24 أغسطس، وشاركت نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أميركية لتايوان".

مادة اعلانية

وأشارت نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري إلى أن الصين قررت بالتالي "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأميركيتين".

بحلول 2024.. أسعار السيارات الكهربائية تساوي التقليدية في هذا السوق! قصص اقتصادية سيارات كهربائية بحلول 2024.. أسعار السيارات الكهربائية تساوي التقليدية في هذا السوق!

ومع أن الولايات المتحدة لا تعترف رسميا سوى ببكين منذ خمسة عقود، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة أسلحة للدفاع عن نفسها.

والتزمت الإدارات الأميركية المتعاقبة ذلك من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، لكن في نهاية أغسطس وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية.

وشددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقارنة بين كارثتي الزلزال في تركيا والمغرب! مقارنة بين كارثتي الزلزال في تركيا والمغرب!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط