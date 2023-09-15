سهم "آرم" يقفز 25% في أول جلسة.. والقيمة السوقية تقفز لـ65 مليار دولار

ارتفعت أسهم آرم هولدينجز للرقائق 25% تقريبا في أول أيام طرحها في بورصة ناسداك الأميركية أمس الخميس، ما أحيا آمال المستثمرين في حدوث تحول في سوق الطروح العامة الأولية الضعيفة.

حقق السهم، الذي بدأ التعاملات عند 56.10 دولار، مكاسب 24.68% ليغلق عند 63.59 دولار، ما رفع القيمة السوقية لمصممة الرقائق البريطانية إلى 65 مليار دولار لدى عودتها إلى التداول في السوق بعد غياب دام سبع سنوات. وكان سعر الاكتتاب العام 51 دولارا للسهم.

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وقال المشاركون في السوق إن أداء آرم القوي يشير إلى أن طلب المستثمرين على الطروح العامة الأولية، والتي تضررت بشدة خلال العامين الماضيين بسبب التوتر الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة، ربما انتعش، وفق رويترز.

وقال سلمان مالك الشريك في أنسون فاندز في تورونتو "إنه طرح عام أولي ناجح. سيكون له تأثير إيجابي على مسار الاكتتاب العام ويظهر أن الذكاء الاصطناعي يكتسب قوة دافعة".

بلغت القيمة السوقية لآرم 54.5 مليار دولار يوم الأربعاء بعد تسعير الاكتتاب العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق، لتحقق 4.87 مليار دولار لمجموعة سوفت بنك اليابانية التابعة لها والتي لا تزال تمتلك حصة 90.6 فيها.

استحوذت شركة الاستثمار اليابانية العملاقة على آرم في 2016 مقابل 32 مليار دولار. ووافقت في 2020 على بيعها لعملاق صناعة الرقائق إنفيديا مقابل 40 مليار دولار. لكن العوائق التنظيمية حالت دون إتمام الصفقة.

ولا غنى عن آرم في النظام البيئي للأجهزة التكنولوجية، إذ تعمل تصميمات الرقائق الخاصة بها على تشغيل جميع الهواتف الذكية في العالم تقريبا.

وكشفت الشهر الماضي أن إيراداتها السنوية انخفضت 1% مع تراجع أكبر سوقين لها، الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.