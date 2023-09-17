سوق السعودية
"كابلات الرياض" تعلن شراء أسهم خزينة بـ 2.2 مليون ريال
بمتوسط سعر 73.49 ريال للسهم
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن إكمال المرحلة الأولى من عملية شراء الشركة لأسهمها المخصصة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها قامت خلال فترة 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية في 20 يونيو 2023 بشراء 30 ألف سهم.
مادة اعلانية
وأضافت أن قيمة الأسهم المشتراة بلغت نحو 2.205 مليون ريال، بمتوسط سعر 73.49 ريال للسهم.
وأوضحت أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثراً مالياً جوهرياً قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
المبيعات ترفع أرباح "كابلات الرياض" الفصلية 84.3% إلى 126.9 مليون ريالبلغت أرباحها نحو 251.83 مليون ريال في النصف الأول شركات
-
" كابلات الرياض" تقر توزيع 225 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2022تعادل 15% من رأس مال الشركة شركات
-
أوكرانيا تختبر قدرتها.. وصول سفينتين لتحميل الحبوب عبر ممر بالبحر الأسودوزارة الزراعة: سيتم شحن القمح إلى مصر وإسرائيل اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية