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مجموعة كابلات الرياض
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سوق السعودية

"كابلات الرياض" تعلن شراء أسهم خزينة بـ 2.2 مليون ريال

بمتوسط سعر 73.49 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن إكمال المرحلة الأولى من عملية شراء الشركة لأسهمها المخصصة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها قامت خلال فترة 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية في 20 يونيو 2023 بشراء 30 ألف سهم.

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وأضافت أن قيمة الأسهم المشتراة بلغت نحو 2.205 مليون ريال، بمتوسط سعر 73.49 ريال للسهم.

وأوضحت أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثراً مالياً جوهرياً قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.

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