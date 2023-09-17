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شعار شركة حديد وطني السعودية
شعار شركة حديد وطني السعودية
سوق السعودية

8أكتوبر.. "حديد وطني" السعودية تناقش تجزئة القيمة الإسمية للسهم

بدلا من 10 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت
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دعا مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" المساهمين لحضو اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت على توصية المجلس بشأن تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى ريال واحد مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن عدد أسهم الشركة سيرتفع إلى 181.65 مليون سهم وفقا لأحدث توصية بتجزئة السهم، بدلا من 18.16 مليون سهم قبل التقسيم.

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وذكرت أن قرار التقسيم - حال الموافقة عليه - سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيديين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية( إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

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وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءًا من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم .

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة،و تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم .

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