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شركة تسلا (رويترز) مناسبة
تسلا (رويترز)
تسلا

أردوغان يدعو ماسك لفتح مصنع لسيارات تسلا في تركيا

ماسك يناقش تكنولوجيا الذكاء الصناعي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

واشنطن - رويترز
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كتبت وكالة الأناضول للأنباء على منصة إكس، أمس الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إلى فتح مصنع لشركته في تركيا.

وأضافت الوكالة أن أردوغان وجه الدعوة خلال اجتماع في مبنى البيت التركي، وهي ناطحة سحاب قريبة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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ومن المنتظر أن يجتمع ماسك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كاليفورنيا اليوم الاثنين. وكتب ماسك على منصة إكس أن محادثاتهما ستركز على تكنولوجيا الذكاء الصناعي.

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وأردوغان موجود في الولايات المتحدة لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يتسن الحصول على تعقيب من تسلا أو السفارة التركية في واشنطن.

وعبرت تسلا في أغسطس/آب عن اهتمامها ببناء مصنع في الهند لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكاليف. وتملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع.

وقال ماسك في مايو/أيار إن الشركة ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.

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