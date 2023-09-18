بلومبرغ: "جلفار" الإماراتية تبحث عن مشترين محتملين لشركة تابعة مقابل مليار درهم

تبحث شركة جلفار الإماراتية لصناعة الأدوية عن مشترين محتملين لشركة "Planet Pharmacies" التابعة لها على خلفية الطلب القوي على خدمات القطاع الصحي في المنطقة.

وتسعى "جلفار" من خلال الصفقة للحصول على نحو مليار درهم، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

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وتقوم شركة "EY" بتقديم المشورة بشأن عملية البيع.

يُذكر أن "Planet Pharmacies" تأسست عام 2007 وتضم الآن حوالي 270 صيدلية للبيع بالتجزئة والتوزيع بالجملة في السعودية والإمارات وعُمان وارتفعت مبيعاتها بـ 7.1% في النصف الأول من 2023 .

يُذكر أن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج قد شهد زيادة في الإنفاق الحكومي خلال العقد الماضي، وتوقع بنك الاستثمار "Alpen Capital" زيادة نفقات القطاع في المنطقة بنسبة 5.4% سنويا إلى 135 مليار دولار في عام 2027.