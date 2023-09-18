"تنمية طاقة عُمان" تجمع مليار دولار من أول إصدار للصكوك
تغطية الطرح أكثر من 5 أضعاف
أعلنت شركة "تنمية طاقة عُمان" الانتهاء بنجاح من طرح الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار دولار، حيث تجاوز الاكتتاب في الطرح أكثر من خمس أضعاف القيمة.
وشهد الاكتتاب مشاركة واسعة من المستثمرين من حول العالم، إذ تلقت الشركة أكثر من 175 طلبا من مناطق تشمل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط وآسيا، وحُددت قيمة الصكوك عند معدل ربح 5.875% بمدة استحقاق 10 سنوات.
ومنحت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" تصنيف BB لصكوك الإجارة والمرابحة غير المضمونة والتي سُعرت بفارق 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وستُصدر شهادات الثقة ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة تنمية طاقة عُمان، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" العمانية.
يشار إلى أن "تنمية طاقة عمان" عينت عدة بنوك تعاونت كمدراء للإصدار، من بينها "بنك مسقط" و"بنك أبوظبي الأول" و"وجي بي مورغان" وبنك "ستاندرد تشارترد.
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