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سيارة تسلا (iStock)
سيارة تسلا (iStock)
تسلا

"تسلا" تجري مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعودية

تملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع

دبي - العربية.نت
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تجري شركة "تسلا" مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعودية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع وتشيد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي.

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وقال ماسك في مايو/أيار إن الشركة ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.

وارتفعت أسهم تسلا 123% حتى الآن هذا العام، وقالت الشركة يوم السبت إنها أنتجت 5 ملايين سيارة.

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