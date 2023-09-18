تسلا
"تسلا" تجري مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعودية
تملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع
وضع القراءة
100% حجم الخط
تجري شركة "تسلا" مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعودية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع وتشيد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي.
مادة اعلانية
وقال ماسك في مايو/أيار إن الشركة ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.
وارتفعت أسهم تسلا 123% حتى الآن هذا العام، وقالت الشركة يوم السبت إنها أنتجت 5 ملايين سيارة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"المالية" الكويتية تتعرض لاختراق.. والوزارة توضح تأثيره على تحويل الرواتبجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق اقتصاد
-
السعودية.. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض التطورات المحلية والعالميةرفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة اقتصاد
-
ارتفاع التضخم بسلطنة عمان في أغسطس 0.28% على أساس شهريكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان لشهر أغسطس 0.28% على أساس شهري وفق "رويترز". اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية