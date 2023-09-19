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الوسائل الصناعية
الوسائل الصناعية
سوق السعودية

"الوسائل الصناعية" تعلن نقل جميع خطوط إنتاج مصنع رأس الخيمة للموقع الجديد

أكدت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 1 مايو 2024م

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الوسائل الصناعية" عن آخر تطورات نقل مكائن ومعدات مصنع رأس الخيمة في دولة الأمارات إلى مصانعها في مدينة بريدة، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في تاريخ 06 سبتمبر 2022م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل جميع معدات وخطوط إنتاج المصنع بالكامل إلى موقع التركيب بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة بريدة، وتم التجهيز وتوصيل المرافق لعدد 18 ماكينه حقن من أصل عدد 20 ماكينة حقن بنسبة 90%، كما تم عمل تشغيل تجريبي لبعض المكائن وباقي المكائن سيتم تجربة تشغيلها عند اكتمال التجهيز والتركيب.

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وذكرت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 1 مايو 2024م.

وأوضحت أن التكاليف تقدر بنحو 1.6 مليون ريال.

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