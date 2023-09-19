"بروميديكس" تجدد تسهيلات ائتمانية بـ50 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة المعروفة باسم "بروميديكس"، عن تجديد وزيادة عقد التسهيلات المالية مع البنك السعودي الفرنسي، وتمت الموافقة على تجديد التسهيلات للعام الماضي بمبلغ إجمالي 40 مليون ريال والموافقة على زيادة التسهيلات بمبلغ 10 ملايين ريال لتصبح القيمة الإجمالية لعقد التسهيلات هو 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن عقد التسهيلات هو عقد متعدد الاستخدام (ذو حدود متنوعة) و يسمح للشركة باستخدام الحد المناسب حسب حاجتها ومتطلبات السوق السعودية لتغطية المشاريع القائمة والمستقبلية.

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وحصلت الشركة على التمويل بتاريخ 17 سبتمبر 2023 وسيكون صالحا للاستخدام حتى تاريخ 31 أغسطس 2024.

وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل لكي يصبح تجديد وزيادة اتفاقية عقد التمويل سارية المفعول، وهو أمر مطلوب لاستمرار استخدام التمويل والذى يضمن استدامة وتوسع الشركة بأعمالها، فقد تم تقديم مذكرة طلب للدفع عند الاطلاع بمبلغ 50 مليون ريال تغطي إجمالي التسهيلات المذكورة في العداد بضمان مذكرة طلب (سند لأمر) بإجمالي 32.135 مليون ريال من شركة العمران القابضة لتغطية 64.27% من إجمالي التسهيلات، ومذكرة طلب (سند لأمر) بإجمالي 2.865 مليون ريال من رياض عبد الله راشد أبونيان تغطي 5.73% من إجمالي التسهيلات المذكورة أعلاه.

كما تم تقديم تنازل عام عن كافة المستحقات من الجهات الحكومية، واتفاقية تمويل التورق.

وذكرت أن الهدف من التسهيلات هو تمويل أوامر الشراء الخاصة بالموردين لاستيراد البضائع كذالك سيشمل على تغطية إصدار الضمانات النهائي الخاصة بالمشاريع المحلية.