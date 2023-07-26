إدراج وبدء تداول أسهم "الخدمات الطبية" في سوق "نمو"..اليوم

تشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة في السوق الموازية "نمو".

وقالت "تداول السعودية" في بيان سابق، إنه سيتم تداول أسهم "الخدمات الطبية" برمز تداول 9574 وبالرمز الدولي SA15RH24LJ13.

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وذكرت "تداول" أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع، قد أعلنت عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الخدمات الطبية المتخصصة، يوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت الشركة قد طرحت 30% من أسهمها أو ما يعادل 1.05 مليون سهم للاكتتاب في رأس المال البالغ 35 مليون ريال، بسعر 68 ريالا للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 449%.