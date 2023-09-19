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لازوردي
لازوردي للمجوهرات
سوق السعودية

"لازوردي": أنشطة الشركة في الربع الثاني من 2023 متوافقة مع الضوابط الشرعية

أكدت أن ذلك بحسب التقرير الصادر عن "دار المراجعة الشرعية" بصفتها المستشار الشرعي للشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات، للمساهمين عن استلامها تقرير التقييم الشرعي الخاص بأعمال الشركة والصادر عن شركة دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي للشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التقرير كشف أن أعمال الشركة وأنشطتها خلال الربع الثاني من العام 2023م متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.

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تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين الدار بهدف فحص ودراسة مدى توافق عمليات وأنشطة الشركة مع الضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "الأيوفي"، بالإضافة إلى الضوابط والمعايير الأخرى الواردة في التقرير، كما ستقوم الدار بتقديم الاستشارات الشرعية اللازمة للاستمرار بتحقيق التزام الشركة بالضوابط والمعايير المذكورة طوال فترة التكليف.

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