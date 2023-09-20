أبوظبي القابضة
"ADC" تستحوذ على "المتحدة للطباعة والنشر" بـ 600 مليون درهم
قد تصبح أول إدراج في في سوق أبوظبي يتم عبر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة
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أبرمت "إيه دي سي كوربوريشن" أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في الإمارات، اتفاقية مع الشركة "القابضة" (ADQ) للاستحواذ على شركة المتحدة للطباعة والنشر ذات الملكية الفردية المحدودة ومقرها في إمارة أبوظبي.
وتشير الصفقة إلى أن القيمة المؤسسية لشركة المتحدة للطباعة والنشر تبلغ 600 مليون درهم.
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وكانت شركة "ADC" قد تأسست العام الماضي، بشراكة بين "ADQ" وشيميرا للاستثمار.
وبعد الاستحواذ سيتم إدراج المتحدة للطباعة والنشر في سوق أبوظبي، في أول إدراج في السوق يتم عبر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.
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