أول SPAC بالإمارات تستهدف جمع 367 مليون درهم في اكتتاب عام

أعلنت القابضة ADQ و"شيميرا للاستثمار" عن إطلاق ADC Acquisition Corporation وهي أول شركة مُؤَسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج SPAC في الإمارات.

وتعتزم شركة ADC جمع 367 مليون درهم من خلال الاكتتاب العام في أبوظبي لإجمالي 36.7 مليون سهم، بسعر 10 دراهم للسهم.

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وتهدف ADC إلى تحديد شركات تتمتع بإمكانيات نمو مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستحواذ عليها.

وفي يناير الماضي، وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في المنطقة، مما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في السوق هذا العام.

وسيتعين على الرعاة جمع 100 مليون درهم كحد أدنى في الاكتتاب العام الأولي، كما ستشمل الوحدات التي يتم بيعها ضمانات تمنح المستثمرين والرعاة الحق في تحويل هذه الوحدات إلى أسهم.

ولحماية المستثمرين، يتعين على الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج فور اكتمال الطرح العام الأولي التأكد من إيداع 90% من العائدات ضمن حساب بدون فوائد.