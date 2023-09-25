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شعار شركة شركة ألفا ظبي القابضة
شعار شركة شركة ألفا ظبي القابضة
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"ألفا ظبي" تستحوذ على حصة أغلبية في "ماتيتو"

الصفقة لم يتم الإفصاح عن قيمتها المالية في انتظار الموافقات اللازمة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "ألفا ظبي" القابضة، اليوم الاثنين، الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة "ماتيتو" القابضة العاملة في مجال المياه ومعالجة الصرف الصحي من شركات ميتسوبيشي وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وغلف كابيتال.

وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إن الصفقة، التي لم تفصح عن قيمتها المالية، تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة.

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وأضافت أن عائلة غندور المساهمة والمؤسسة لشركة "ماتيتو" ستحتفظ بدور قيادي في الشركة، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

ولم تذكر الشركة الحصة الدقيقة التي تم الاستحواذ عليها.

وذكرت ألفا ظبي في بيانها أن "ماتيتو" ستكون حجر الزاوية في شركة ألفا ظبي كلايمت كابيتال التي أسستها حديثا والتي ستركز على الاستثمارات التي تولي المناخ أهمية كبيرة.

وتنشط "ماتيتو" في الأسواق الناشئة ولديها ما يزيد عن 20 مكتبا حول العالم.

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