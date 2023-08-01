تراجع الأرباح الفصلية لـ"ألفا ظبي القابضة" 47% إلى 2.3 مليار درهم

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة ألفاظبي القابضة بنسبة 47%، إلى 2.3 مليار درهم.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تضمن نتائج الربع المقارن على مكاسب من إلغاء الاعتراف واستبعاد جزء للاستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بـ3.9مليار درهم مقابل لا شيء خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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سجلت الشركة ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 4.5% إلى 9.3 مليار درهم.

وارتفع صافي ربح الشركة في النصف الأول من حتى 30 يونيو 2023 ليبلغ 10.3 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 30 %على أساس سنوي.