كيف أصبحت "ألفاظبي" الشركة الأم لـ"الدار العقارية"؟

قال الخبير في الأسواق المالية محمد علي ياسين، إن حصص المساهمين الرئيسيين لم تتغير في شركة "الدار العقارية"، ولا تزال حصة ألفاظبي القابضة تتجاوز 30% بقليل ولكي تصير الشركة الأم لا بد أن تزيد حصتها على 50% أو أكثر.

وأضاف محمد علي ياسين، أن "ألفاظبي" تملك حق الإدارة في الدار العقارية ويمكن أن يكون ذلك قد تم عبر تبديل ملكيات داخلي.

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وأوضح أن شركة المعمورة المملوكة لشركة مبادلة هي صاحبة أكبر حصة في الدار العقارية، وإذا تغيرت ملكية "المعمورة" بنقلها إلى ألفاظبي ستكون الأخيرة الشركة الأم لشركة الدار العقارية.

أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة" المُدرجة في سوق أبوظبي زيادة حصتها في شركة "الدار العقارية"، لتصبح بذلك الشركة الأم للدار، وتعزز مكانتها كأكبر مساهم استراتيجي فيها.

وبموجب هذه الصفقة، سيتم دمج البيانات المالية لـ "الدار العقارية" بالكامل مع ألفاظبي القابضة، ما سينعكس على النتائج المالية للشركة اعتبارا من الربع الثاني 2022.

وذكرت ألفاظبي القابضة" أن زيادة حصتها في "الدار العقارية" جاءت من خلال الاستحواذ على شركة تمتلك مسبقا أسهما في "الدار".