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شركة تقدم العالمية للاتصالات آيكتك
شركة تقدم العالمية للاتصالات آيكتك
سوق السعودية

عمومية "آيكتك" توافق على تقسيم القيمة الاسمية إلى 0.5 ريال للسهم

دون تغيير في رأس المال

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" على تقسيم القيمة الإسمية لأسهم الشركة من 10 ريالات للسهم إلى 0.5 ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسهم بعد التعديل سيبلغ 64 مليون سهم مقابل 3.2 مليون سهم قبل التجزئة، ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وأوضحت أن قرار التقسيم سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

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وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

ووافق المساهمون على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، وتعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.

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