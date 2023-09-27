"أبل" تغيب عن لائحة الملتزمين بالقواعد الجديدة في الصين!

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين يوم الأربعاء، أسماء الدفعة الأولى من متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة التي أكملت تقديم تفاصيل الأعمال إلى الهيئات التنظيمية، مما يشير إلى أنها بدأت في حملتها لفرض قواعد جديدة لتوسيع نطاق إشرافها على تطبيقات الأجهزة المحمولة.

قدم 26 متجر تطبيقات تديره شركات بما في ذلك "Tencent" و"Huawei" ومجموعة "Ant" و"Baidu" و"Xiaomi" و"Samsung" إيداعات للهيئة، وفقًا لإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC).

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متجر تطبيقات "أبل" ليس من بين متاجر التطبيقات في القائمة.

وقامت بكين بتوسيع نطاق الرقابة على استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول على مدار السنوات العديدة الماضية. وتطلب الدولة الآن من متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الأجهزة المحمولة تقديم تفاصيل العمل إلى الحكومة.

تسبب هذه القواعد ذعرًا في الصناعة من أن نشر التطبيقات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيصبح أمرًا صعبًا للغاية وقد يلزم إزالة العديد من التطبيقات.

برزت جهود بكين لتشديد الخناق على التطبيقات عندما أصدرت إدارة شؤون المستهلك في يونيو من العام الماضي قاعدة جديدة تتطلب من متاجر التطبيقات تقديم تفاصيل الأعمال وقالت إنها ستحاسب متاجر التطبيقات إذا كانت التطبيقات تحتوي على محتوى غير قانوني.

وفي أغسطس من هذا العام، نشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إشعارًا آخر يطلب من تطبيقات الهاتف المحمول إكمال التسجيل بحلول نهاية مارس.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت "رويترز" أن متاجر التطبيقات التي تديرها شركات بما في ذلك "Tencent" و"Huawei" بدأت تطالب التطبيقات في متاجر التطبيقات الخاصة بها بالامتثال للقواعد الجديدة.

ولم تكشف شركة "أبل" عن كيفية امتثال متجر التطبيقات الخاص بها في الصين لقواعد بكين الجديدة. وقال الخبراء إن امتثال "آبل" قد يؤدي لإزالة عشرات الآلاف من التطبيقات من متجر تطبيقات "آبل" في الصين.