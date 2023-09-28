سوق السعودية
ارتفاع أرباح "عزم السعودية"25.5% إلى 24 مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي
نتيجة نمو الإيرادات
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ارتفع صافي ربح شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات بعد الزكاة والضريبة 25.5 % خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي إلى 23.9 مليون ريال مقابل 19.1 مليون ريال في العام السابق.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن تحسن الأرباح يرجع إلى ارتفاع الإيرادات 24.78 % لتبلغ 190.3 مليون ريال مقابل 152.5 مليون ريال في العام السابق ، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح، كما ارتفعت الإيرادات من الأنشطة غير الأساسية إلى 7.6 مليون ريال.
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