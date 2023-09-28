"OpenAI" تجري محادثات لجمع مليار دولار لمشروع أجهزة الذكاء الاصطناعي

تجري شركة "OpenAI"، المالكة لـ"ChatGPT"، محادثات متقدمة مع مصمم "أبل" السابق جوني إيف وماسايوشي سون من "سوفت بنك" لبناء "iPhone للذكاء الاصطناعي"، مدعومًا بتمويل يزيد عن مليار دولار من المجموعة اليابانية، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وقال التقرير إن سام ألتمان، رئيس "OpenAI"، قام بالتعاقد مع شركة "LoveFrom" التابعة لجوني إيف لتطوير أول جهاز استهلاكي لمنشئ ChatGPT.

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وذكر التقرير أن المناقشات كانت "جادة" ولكن لم يتم الاتفاق على أي صفقة، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل الإعلان رسميًا عن المشروع، مضيفًا أن سون وألتمان وإيف ناقشوا إنشاء شركة تعتمد على المواهب والتكنولوجيا من مجموعاتهم الثلاث.

وأفاد موقع التكنولوجيا "The Information" يوم الثلاثاء أن إيف وألتمان كانا يناقشان بناء جهاز جديد للذكاء الاصطناعي وأن سون شارك أيضًا في بعض جوانب المحادثة.

وكان إيف يتعاون في مجال الإبداع بشكل وثيق مع ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة "أبل". وأمضى أكثر من عقدين من الزمن في شركة التكنولوجيا العملاقة وقام بتصميم أجهزة "iMac" بالإضافة إلى تصميم جهاز "iPhone".

وتبحث "سوفت بنك" عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار محتمل في "OpenAI"، بعد الإدراج الرائج لوحدة "Arm" التابعة لها، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفة أن سون كان يتطلع إلى استثمار عشرات المليارات من الدولارات في التكنولوجيا.