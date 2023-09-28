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عقد لأكواباور مع الشركة السعودية لشراء الطاقة بأكثر من 400 مليون ريال
أكواباور
سوق السعودية

"أكواباور" تبدأ التشغيل التجاري لمحطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية

تبلغ قدرتها الإجمالية 1500 ميغاواط

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أكوا باور أنها استلمت من الشركة السعودية لشراء الطاقة بتاريخ 27 سبتمبر 2023 شهادة التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن المرحلة الأولى تمثل 50% من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل إلى 1500 ميغاواط عند اكتمالها.

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وتملك أكوا باور حصة قدرها 35% من شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة، وتتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى بدءا من الربع الرابع من العام 2023.

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