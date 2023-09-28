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المتحدة للتأمين التعاوني
المتحدة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"المتحدة للتأمين" توقع عقدا مع مجموعة " بن لادن" لتمديد وثيقة تغطية تأمينية

لمدة 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عقدا مع مجموعة بن لادن السعودية المحدودة لتمديد وثيقة تغطية تأمينية لمنتج التأمين الهندسي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن تاريخ الترسية 27 سبتمبر 2023، وتم توقيع العقد في اليوم ذاته، وقيمته تزيد على 5% من إجمالي أقساط التأمين وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2022م.

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ويشمل العقد تمديد تغطية تأمينية لمنتج كافة أخطار المقاولين لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي لمدة 3 أشهر ميلادية تبدأ من 1 أكتوبر 2023.

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وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2023م، وأكدت أن الإتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

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