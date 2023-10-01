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النساجون الشرقيون
شركة النساجون الشرقيون
البورصة المصرية

"النساجون الشرقيون" تقرر التخارج من الاستثمار في "الأهلي الكويتي"

للتركيز على الأعمال المتعلقة بالنشاط الأساسي للشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد المصرية، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارتها على بيع حصتها البالغة 0.7% في "البنك الأهلي الكويتي - مصر".

وقالت إن إدارة الشركة تعكف حالياً "على الاحتفاظ والتركيز على الأنشطة المتعلقة بالنشاط الأساسي للشركة والتخارج من الاستثمارات غير الأساسية مع توظيف تلك العوائد بشكل أفضل في النشاط"، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية أن الحصة "ضئيلة جداً لا يترتب عليها حقوق فعالة". ولم يتضمن البيان مزيداً من التفاصيل حول عملية البيع.

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