البورصة المصرية
"النساجون الشرقيون" تقرر التخارج من الاستثمار في "الأهلي الكويتي"
للتركيز على الأعمال المتعلقة بالنشاط الأساسي للشركة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد المصرية، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارتها على بيع حصتها البالغة 0.7% في "البنك الأهلي الكويتي - مصر".
وقالت إن إدارة الشركة تعكف حالياً "على الاحتفاظ والتركيز على الأنشطة المتعلقة بالنشاط الأساسي للشركة والتخارج من الاستثمارات غير الأساسية مع توظيف تلك العوائد بشكل أفضل في النشاط"، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وأضاف الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية أن الحصة "ضئيلة جداً لا يترتب عليها حقوق فعالة". ولم يتضمن البيان مزيداً من التفاصيل حول عملية البيع.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"البحر الأحمر العالمية" توقع اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بـ330 مليون ريالقرض بـ250 مليون ريال لتمويل الاستحواذ على 51% من أسهم شركة التركيبات الأولية شركات
-
أميركا تتجنب الإغلاق الحكومي.. بايدن يوقع قانون تمويل مؤقتوصف الخطوة بأنها "أخبار جيدة للشعب الأميركي" اقتصاد
-
تراجع أرباح "الوطنية للبناء" 19.5% إلى 26.2 مليون ريال في النصف الأولبضغط من زيادة تكاليف التمويل إلى 19 مليون ريال شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية