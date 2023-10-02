الرئيس التنفيذي:‭ ‬"شل" لا تعتزم تغيير استراتيجيتها

قال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل في مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي، اليوم الاثنين، إن الشركة ليس لديها خطط لتغيير الاتجاه الاستراتيجي لها.

وقال "في نهاية المطاف، يحتاج المساهمون إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كانت خيارات الطاقة منخفضة الكربون التي نطرحها أمامهم قابلة للاستثمار، ونحتاج نحن إلى أن نكون قادرين على تغطية تكلفة رأس المال لدينا وتحقيق عائد لمساهمينا".

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يشار إلى أن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص قال اليوم الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي، إن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف أمين عام أوبك: "ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأكد الغيص، أن منظمة "أوبك" متفائلة بشأن الطلب على النفط.

وحذر كبير مسؤولي منظمة "أوبك"، منتصف الشهر الماضي، من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.