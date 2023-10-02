تحديد النطاق السعري لطرح "بيركنستوك" الألمانية ما بين 44 و49 دولارا

حددت شركة "بيركنستوك" الألمانية النطاق السعري على 10.750 مليون سهم جديد في الشركة ما بين 44 و49 دولارا في الطرح العام الأولي المرتقب ببورصة نيويورك.

ويعرض المساهم المسيطر في الشركة وهو شركة الأسهم الخاصة "L Catterton" نحو 21.5 مليون سهم بنفس السعر.

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بذلك قد يجمع الطرح العام الأولي ما يصل إلى 1.6 مليار دولار.

وقد أعرب الصندوق السيادي النرويجي وشركة "Durable Capital Partners" عن اهتمامهما بشراء ما يصل إلى 300 مليون دولار من الأسهم بشكل إجمالي.

كما تشير بعض التوقعات إلى قيام الشركة القابضة التابعة لعائلة رئيس مجلس إدارة "LVMH Bernard Arnault" التي استثمرت سابقا في "بيركنستوك" شراء ما يصل إلى 325 مليون دولار من الأسهم.

وتخطط "بيركنستوك" لاستخدام عائدات الطرح لسداد الديون، كما من المتوقع تسعير الطرح في 10 أكتوبر الحالي وبدء التداول في يوم 11 من الشهر ذاته.