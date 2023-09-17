بعد طرح "آرم".. الأسواق تترقب إدراج "إنستا كارت" و"بيركنستوك"

تخطت أسهم شركتين أميركيتين فقط، القيمة السوقية المعلن عنها عند الإدراج في آخر 3 سنوات في وول ستريت، بحسب دراسة لـ "CB Insights" لأكبر 20 شركة مدرجة خلال تلك الفترة بحلول الربع الأول من 2023.

وتعطي الدراسة نظرة حول أداء أسهم الشركات التي تطرح في السوق، وما هي العوائد الممكنة من الاستثمار في الشركة في أولى جلساتها عند الإدراج.

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ومن أصل 20 مؤسسة تجارية التي تضم شركات مثل "Airbnb" و"DiDi" و"Coinbase" و"Doordash"، فإن الشركتين الوحيدتين اللتين تخطت قيمتهما السوقية القيمة المعلنة عند الإدراج هما "Mobileye" و"Palantir".

"Mobileye" هي شركة تعمل على تطوير تقنيات القيادة الذاتية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة بما في ذلك الكاميرات ورقائق الكمبيوتر والبرمجيات. استحوذت شركة "إنتل" على "Mobileye" في عام 2017 وتم طرحها للاكتتاب العام مرة أخرى في عام 2022. وارتفع السهم منذ بداية العام بأكثر من 41%.

في المقابل، تبني "Palantir" برامج تمكن المؤسسات من دمج بياناتها وقراراتها وعملياتها بشكل فعال، عبر تخصص الشركة في تحليلات البيانات الكبيرة. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 140% منذ بداية العام.

وتوضح دراسة أخرى لـ"stockanalysis"، أن الأسواق 109 اكتتابات أولية حتى الآن في عام 2023. وحصل 6043 اكتتابا عاما أوليا بين عامي 2000 و2023. وكان أقلها في عام 2009 بـ 62 اكتتابا فقط. وكان عام 2021 بأكمله رقما قياسيا على الإطلاق حيث شهدت الأسواق 1035 اكتتابا عاما أوليا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 480 اكتتابا عاما أوليا في عام 2020.

وبعد أن تم طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة "آرم" رسميا، سيتطلع المستثمرون إلى الاكتتاب العام الأولي لـ "Instacart" و"Birkenstock".

ارتفعت أسهم "آرم هولدينغز" للرقائق 25% تقريبا في أول أيام طرحها في بورصة ناسداك الأميركية خلال جلسة الخميس، ما أحيا آمال المستثمرين في حدوث تحول في سوق الطروح العامة الأولية الضعيفة.

كما ارتفعت أسهم الشركة بنحو 6% في أولى ساعات التداول في جلسة الجمعة ليعود وينخفض السعر إلى أقل م 61 دولارا للسهم. وبهذا ارتفع سهم الشركة في الجلستين نحو 8.3%.

وكان سعر الاكتتاب العام 51 دولارا للسهم. بلغت القيمة السوقية لـ"آرم" 54.5 مليار دولار يوم الأربعاء بعد تسعير الاكتتاب العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق.

وقدمت "إنستا كارت" ملفًا لطرحها العام الأولي القادم، حيث تتطلع لجمع ما يصل إلى 616 مليون دولار من رأس المال الجديد إلى جانب المساهمين الحاليين.

وستكون "إنستا كارت"، إحدى أكبر شركات توصيل البقالة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، من بين أكبر الطروحات العامة الأولية التي ستتم هذا العام.

في المقابل، أعلنت شركة "بيركنستوك" للأحذية الأسبوع الماضي أنها تخطط لطرح عام أولي بقيمة 8 مليارات دولار. واستحوذت، في عام 2021، شركة "L Catterton"، وهي شركة أسهم خاصة مدعومة من "LVMH"، على حصة أغلبية في الشركة لتقدر بذلك قيمة الشركة حينها عند 4.85 مليار دولار.

تلقت العلامة التجارية للأحذية دفعة إضافية بسبب ظهور منتجاتها في فيلم "باربي" الشهير الذي صدر مؤخرا.