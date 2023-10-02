تعيين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً جديداً لـ"سوناطراك" خلفاً لتوفيق حكار

خبيرة للعربية: أسعار النفط ستبقى مرتفعة.. والأسواق تترقب إجراءات السعودية

قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لوري هايتيان، إن أسعار النفط سوف تبقى مرتفعة على الأقل حتى بداية العام المقبل، ...