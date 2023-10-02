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سوناطراك
سوناطراك
نفط وغاز

تعيين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً جديداً لـ"سوناطراك" خلفاً لتوفيق حكار

حشيشي سبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة قبل بضع سنوات

دبي - العربية.نت
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عينت شركة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لها اليوم الاثنين خلفا لتوفيق حكار.

وسبق أن شغل حشيشي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة سوناطراك لفترة من الوقت قبل بضع سنوات، وهو مهندس قضى معظم حياته المهنية في الشركة، وفقا لوكالة "رويترز".

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